Une forêt est calcinée près du «Bootleg Fire», non loin de Klamath Falls, dans l'Oregon, le 17 juillet. Les États-Unis sont actuellement ravagés par quatre-vingt-trois gros incendies. Celui dans l'Oregon est de loin le plus impressionnant. Déjà plus grand que la ville de Los Angeles, il ne cesse de grossir, attisé par des vents et une importante sécheresse. Même la ville de New York, à l'autre bout du pays, a été couverte mardi d'un voile gris au goût de fumée, causé par ces incendies, qui a obligé la ville à émettre une alerte à la qualité de l'air.