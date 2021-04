Une travailleuse médicale (à droite) vaccine une femme de plus de 80 ans avec le vaccin Moderna, le 17 avril, à Ussolo, au nord-ouest de l'Italie. Les Européens ont commandé 160 millions de doses à Moderna, qui devrait en livrer 150 millions de plus. Alors que les variants se multiplient et que la pandémie continue à se propager, d'autres vaccins comme AstraZeneca et Janssen inspirent peu confiance à cause de cas de thromboses. Au 23 avril 2021, 144.74 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 dans le monde, selon les données compilées par l'université américaine Johns-Hopkins. Près de 3.070.000 personnes sont mortes.