Une semaine dans le monde en 7 photos, du 16 au 22 juillet 2022

Un homme récolte des dattes dans la région d'Ash Sharqiyah, à l'est de la capitale du sultanat d'Oman, Mascate, le 16 juillet. Avant la découverte de gisements de pétrole, les dattes étaient, avec l'encens, la seule richesse du pays. De janvier à mars, les hommes escaladent les arbres pour polliniser à la main, à vingt mètres du sol. Vient ensuite la récolte. Les dattes abîmées sont données au bétail. Les plus belles sont dégustées fraîches ou mises à sécher sur des nattes. Le sultanat compte parmi les plus gros producteurs au monde avec 8 millions d'arbres et plus de 250 variétés.