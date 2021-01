Une personne marche avec un parapluie devant la tour Eiffel dans le parc du Champ-de-Mars, le 16 janvier, après une chute de neige. Au total, trentre-deux départements français, dont Paris et toute l'Île-de-France, ont été mis en alerte neige-glace par Météo-France. Les précipitations ont été comprises entre 1 et 3 centimètres, voire ponctuellement entre 5 et 10 centimètres sur les zones les plus à l'est et au nord.