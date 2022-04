Les visiteurs regardent «Don't let it bring if down» (2021), de l'artiste américaine Christina Quarles, lors de la 59e Biennale d'art de Venise, le 20 avril. L’exposition colossale présente 213 créateurs issus de quatre-vingts pays. Cette compétition de haut niveau constitue une vitrine pour les artistes les plus confirmés et un tremplin pour les plus jeunes. L'ombre de la guerre en Ukraine plane cependant sur cet événement. Les organisateurs ont banni les représentants officiels russes pour protester contre l'invasion, et Pavlo Makov, un artiste ukrainien qui a fui face à l'invasion russe en emportant presque rien, représente son pays.