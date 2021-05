Des hommes sont assis sur une charrette dans une rue de Colombo, le 15 mai. Le Sri Lanka vit sa pire récession depuis son indépendance en 1948, avec un recul de son PIB de 3,6%. Les réserves en devises du pays sont au plus bas depuis dix ans et la situation ne s'améliore pas en raison de la pandémie. On compte aujourd'hui plus de 3.000 contaminations par jour, ce qui correspond à une augmentation de 1.000% par rapport au mois dernier.