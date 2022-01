Une semaine dans le monde en 7 photos, du 15 au 21 janvier 2022

Une vue aérienne montre un camp de déplacés syriens couvert de neige près de la ville d'Afrin, dans la campagne nord contrôlée par les rebelles de la province syrienne d'Alep, le 19 janvier. Une violente tempête de neige a frappé le nord de la Syrie et a provoqué d'importants dégâts mercredi dans de nombreux camps de réfugiés dans le nord du pays. L'Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) évoque une «grande tragédie». Deux cents tentes se sont effondrées et près de 700 réfugiés sont sans abris, rapporte l'OSDH. Dans les zones d'Idlib et d'Alep, qui échappent au contrôle des autorités syriennes, plus d'1,5 million de personnes vivent dans 1.300 camps et campements dans des conditions difficiles.