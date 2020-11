Un réfugié éthiopien, qui a fui les combats dans la région dissidente du Tigré, installe une tente dans le camp d'Oum Raquba dans la ville de Gadaref, à l'est de Khartoum, le 15 novembre. Le nombre de réfugié·es arrivé·es au Soudan s'élevait, mercredi 18 novembre, à 36.000, a affirmé à l'AFP le chef de la Commission soudanaise des réfugiés. Le Soudan a déjà rouvert un camp à Oum Raquba qui avait été fermé il y a vingt ans et qui devrait accueillir 24.000 personnes une fois construit, et prévoit d'ouvrir deux autres camps si la situation empire.