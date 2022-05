Une semaine dans le monde en 7 photos, du 14 au 20 mai 2022

Le peloton passe devant la ville à flanc de colline de Rivisondoli, lors de la 9e étape de la course cycliste Giro d'Italia 2022. Cette course de 191 kilomètres a lieu entre Isernia et la montagne Blockhaus, dans le parc national de la Majella (sud de l'Italie), le 15 mai. Le Tour d'Italie se déroule en vingt-et-une étapes et se terminera le 29 mai.