Des gens fouillent les décombres de ce qui était l'hôtel Le Manguier après le tremblement de terre du 14 août aux Cayes, dans le sud-ouest d'Haïti. Selon un bilan encore «très partiel» de la protection civile haïtienne, plus de 1.941 personnes ont été tuées et plus de 9.900 ont été blessées. Plus de 60.000 maisons ont été détruites. De nombreux pays –dont la République dominicaine, le Mexique ou encore l'Équateur– ont offert leur aide, avec l'envoi de personnel, de rations d'urgence et d'équipements médicaux.