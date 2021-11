Un homme déplace des déchets pour laisser couler l'eau pendant la saison des pluies à Bandung, dans l'ouest de Java, le 14 novembre. Les rebuts alimentaires représentent le volume le plus important d'ordures à l'échelle nationale. En Indonésie, 23 à 48 millions de tonnes de nourriture sont perdues et gaspillées chaque année, soit 115 à 184 kilos par habitant et par an, alors que 10% des 270 millions d'habitants du pays vivent sous le seuil de pauvreté et souffrent encore de malnutrition.