De nombreux hommages ont été rendus à Sarah Everard, assassinée à Londres dans le quartier de Clapham alors qu'elle rentrait chez elle à pied, le 3 mars 2021. Son corps a été retrouvé dans un bois du Kent le 10 mars, et Wayne Couzens, un agent de l'unité de police de Londres, a été arrêté par Scotland Yard, inculpé pour enlèvement et meurtre. Le 13 mars au soir, des centaines de personnes se sont retrouvées à Londres dans le parc de Clapham Common pour honorer la mémoire de la victime de 33 ans, et manifester contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Les services de police ont violemment réprimé le rassemblement, provoquant l'indignation et la colère de la population. Le lendemain, les hommages et gerbes de fleurs ont continué d'affluer à Londres.