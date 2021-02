Le docteur Sergen Saracoglu (à gauche) et l'infirmière Yildiz Ayten (au centre), de l'équipe de vaccination de l'hôpital public de Bahçesaray, arrivent au village de Guneyyamac, dans l'est de la Turquie, dans le cadre d'une expédition pour vacciner les habitants de 65 ans ou plus, le 15 février. La vaccination au CoronaVac a débuté à la mi-janvier en Turquie. Depuis, plus de 4,8 millions de personnes ont reçu leur première dose et 800.000 les deux doses. La Turquie prévoit de vacciner treize millions de personnes d'ici mars. Le Covid-19 a causé plus de 800.000 décès en Europe, Russie et Turquie comprises.