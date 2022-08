Des hommes poussent un véhicule à trois roues transportant des habitants dans une rue inondée à la suite de fortes pluies de mousson, à Hyderabad au sud de l'Inde, le 18 août. Au Pakistan, plus de 580 personnes sont mortes et des récoltes ont été ravagées par une mousson d'une ampleur jamais vue. En trois semaines, il est tombé l'équivalent de 60% de la moyenne annuelle. Au Balouchistan seul (la plus grande région du Pakistan mais également la plus pauvre), il est tombé 305% de pluies en plus que la moyenne annuelle.