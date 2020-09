Une semaine dans le monde en 7 photos, du 12 au 18 septembre 2020

Une masse de glace de 113 kilomètres carrés, soit près de deux fois la surface de Manhattan, vient de se détacher du plus grand glacier existant encore dans l'Arctique, comme on peut le voir sur cette image satellite publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA). La hausse moyenne des températures au Groenland est notamment en cause, ont expliqué les scientifiques le 14 septembre. Cette fonte de la calotte glaciaire du Groenland devrait entraîner une hausse du niveau des océans de 10 à 12 centimètres d'ici à 2100.