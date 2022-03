Le sol d'un supermarché est jonché de marchandises tombées par terre à Shiroishi, dans la préfecture de Miyagi, le 17 mars, après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,4 a secoué l'est du Japon la nuit précédente. L’électricité a été rétablie pour les deux millions de foyers temporairement privés de courant par ce séisme qui a fait au moins un mort et 160 blessés. Aucune anomalie n'a été détectée à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et l'alerte tsunami a été levée.