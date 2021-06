Des membres de l'Unité de sauvetage et de secours des Forces armées royales marocaines participent à une opération de décontamination au port militaire d'Agadir, pour évaluer leur réactivité en cas de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, le 15 juin. Le Maroc et les États-Unis ont lancé une session d'exercices militaires dans le cadre de l'African Lion.