Une semaine dans le monde en 7 photos, du 12 au 18 février 2022

Le lac Dulce, à Campillos, le 15 février. Les réserves d'eau de l'Espagne sont actuellement à moins de 45% de leur capacité. La région du sud de l'Andalousie et la Catalogne, dans le nord-est, sont les plus touchées. L'Espagne et le Portugal sont frappés cet hiver par une aridité précoce et extrême en raison de la faible pluviométrie enregistrée en janvier, mois considéré comme le deuxième le plus sec depuis l'an 2000 dans la péninsule ibérique.