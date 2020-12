Des touristes marchent près d'amas d'écume sur le plage de Currumbin, en Australie, le 15 décembre. De fortes pluies se sont récemment abattues sur le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland, et les conditions météorologiques ont favorisé l'apparition d'écume sur certaines plages. Cette dernière se forme quand la mer est très agitée et les vents violents. Des matières organiques et des impuretés se mélangent alors aux vagues et forment de fines bulles d'air ressemblant à de la mousse.