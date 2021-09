Une semaine dans le monde en 7 photos, du 11 au 17 septembre 2021

Les destructions s'étendent à perte de vue, dans le district de Deraa al-Balad, au sud de la Syrie, le 12 septembre. Après des semaines de siège et d'affrontements, les insurgés du quartier de Deraa al-Balad et le régime syrien ont conclu un cessez-le-feu et un accord parrainé par la Russie, stipulant que les rebelles doivent remettre leurs armes ou quitter la région. Le régime syrien et ses alliés concentrent désormais leurs efforts sur Idlib, dernier gros bastion djihadiste et rebelle, situé dans le nord-ouest du pays. Le président Assad contrôle désormais environ 70% du territoire.