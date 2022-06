Une semaine dans le monde en 7 photos, du 11 au 17 juin 2022

Une femme est assise à côté d'enfants souffrant de malnutrition, allongés sur un lit dans un centre médical spécialisé, dans le village de Hays, dans la province occidentale de Hodeïda, ravagée par la guerre au Yémen, le 11 juin. Le conflit oppose depuis huit ans les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, à un gouvernement internationalement reconnu et soutenu par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite voisine. Plus des deux tiers des 29 millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire et la guerre a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.