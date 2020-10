Une femme s'occupe de son enfant qui souffre de diarrhée aiguë dans le centre de santé de fortune du camp de personnes déplacées de Bijombo, province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, le 10 octobre. Depuis février 2019, les hauts plateaux enclavés de Fizi et Uvira au Sud-Kivu ont été le théâtre d'affrontements et d'attaques de représailles de la part de groupes armés prétendant défendre les intérêts de leurs communautés respectives. Selon le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, il y a eu au total 128 victimes d'exécutions sommaires dont vingt-et-une femmes et sept enfants dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga entre février 2019 et juin 2020. Une centaine de villages ont aussi été détruits ou incendiés et le conflit aurait déplacé plus de 110.000 personnes, mais ce chiffre est invérifiable sur le terrain.