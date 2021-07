Des pompiers luttent contre le «Bootleg Fire», près de la ville de Sprague River dans l'Oregon aux États-Unis, dans la nuit du 14 au 15 juillet. Ce feu, qui a déjà dévoré 86.000 hectares, mobilise plus de 1.300 pompiers. Les incendies font partie du cycle naturel des forêts de l'Ouest américain, mais chaque année la saison à laquelle ils commencent devient de plus en plus précoce et dure de plus en plus longtemps. Si 2020 a été la pire année de l'histoire moderne de la Californie en matière d'incendies, il semblerait que 2021 soit déjà en train de battre ce record. Les feux auraient d'ores et déjà consumé deux fois plus de végétation que l'an dernier à la même époque. Le Canada voisin est également touché par cette vague de chaleur et cette sécheresse persistante, qui pousse les feux de forêt à se multiplier et les autorités à rationner la consommation d'eau et d'électricité.