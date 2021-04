Une personne dort à côté de bouteilles d'oxygène vides en attendant de pouvoir les remplir à Villa El Salvador, dans la banlieue sud de Lima, le 11 avril, en pleine deuxième vague de Covid-19. Au Pérou, les hôpitaux sont pleins, les lits manquent, et le pays ne dispose pas d'assez de bouteilles d'oxygène pour sauver ses patients. Le mois de mars a été le plus mortel depuis le début de l'épidémie. On déplore déjà plus de 100.000 morts pour 33 millions d'habitants, selon le SINADEF, le registre des décès, qui inclut aussi les cas suspects de Covid-19. L'Amérique latine est l'un des continents les plus touchés par le coronavirus, avec des taux records de mortalité et un variant brésilien qui se propage rapidement.