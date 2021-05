Des secouristes cherchent des survivants après l'effondrement d'un pont au passage d'une rame de métro, à Mexico le 3 mai. Vingt-cinq personnes sont mortes et au moins quatre-vingts ont été blessées. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national, du 4 au 6 mai. Les proches des victimes accusent les autorités et Marcelo Ebrard, ancien maire de Mexico et actuel ministre des Affaires étrangères du Mexique, de négligence et réclament que justice soit faite. La presse locale a évoqué les polémiques qui avaient surgi au moment de la construction de cette ligne d'environ 25 km qui traverse le sud de la capitale, ainsi que ses problèmes récurrents de fonctionnement. Il s'agit du second accident de métro depuis le début de l'année.