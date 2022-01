Le drapeau de l'Union européenne a été installé à Paris sous l'Arc de Triomphe, illuminé en bleu pour marquer le début de la présidence française de l'Union européenne, le 1er janvier. Cette initiative a provoqué un tollé à droite et à l'extrême droite, et le drapeau a été retiré. Alors que la France prend la présidence tournante de l'UE pour les six prochains mois, Emmanuel Macron va devoir plancher sur plusieurs dossiers-clés, notamment une réforme de l'espace Schengen, un renforcement de la défense européenne, ainsi que la tenue d'un sommet entre l'Union européenne et l'Afrique.