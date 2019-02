La population de la région de Mosafejo au Nigeria utilise les déchets plastiques pour tenter de reprendre possession d'un marécage afin d'y construire des logements, le 12 février. Des vapeurs toxiques émanent de ces marécages et les eaux noircies par le pétrole asphyxient les poissons et détruisent la mangrove. Le Nigeria, qui élira un nouveau président le 16 février, est le pays le plus peuplé d'Afrique et le premier producteur de pétrole sur le continent, mais il souffre de pauvreté et d’insécurité.