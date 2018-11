Une semaine dans le monde en 7 photos

Un agent de sécurité ferme un rideau du palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, quelques minutes avant la rencontre entre l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger et le président chinois Xi Jinping, le 8 novembre. La visite a été organisée dans le but d'apaiser les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis.