Un chercheur vérifie un échantillon de plants de manioc in vitro dans un laboratoire de la banque de ressources génétiques Future Seeds, à Palmira, en Colombie, le 10 mars. Future Seeds est la plus grande collection de graines de haricot, de semis de manioc et de fourrages tropicaux. Elle se compose de plus de 67.000 espèces différentes provenant de quelque 140 pays qui sont conservées à la banque de matériel génétique de l'Alliance of Bioversity International et du Centre international d'agriculture tropicale. Cette nouvelle banque ultramoderne vient d'être inaugurée. Elle a pour but de lutter contre l'extinction biologique de ces plantes du fait du changement climatique, de catastrophes naturelles, de guerres ou de déforestation, en plus d'être une «bibliothèque génétique» pour aider la recherche et le développement de meilleures variétés de plantes.