Un enfant joue à côté de cocotiers et de bananiers déracinés dans la ville côtière de Dulag, dans la province de Leyte, le 17 décembre, un jour après le passage du typhon Rai. Plus de 300.000 personnes ont dû quitter leur domicile à l'approche du «super-typhon», l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 aux États-Unis. Les scientifiques affirment que les typhons deviennent de plus en plus puissants à mesure que le changement climatique provoqué par les activités humaines s'accélère.