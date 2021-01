Des réfugiés rohingyas sont assis sur un navire de la marine du Bangladesh alors qu'ils sont transférés sur l'île de Bhashan Char, dans la baie du Bengale, à Chittagong, le 29 décembre. Le Bangladesh a commencé à déplacer un deuxième groupe de réfugiés rohingyas vers cette île potentiellement inondable située à plusieurs heures de la côte, avec presque aucun moyen de commercer et loin de tout hôpital, et ce en dépit de l'opposition d'organisations de défense des droits de l'Homme. Quelque 750.000 musulmans rohingyas ont fui en 2017 une épuration ethnique dans l'ouest de la Birmanie menée par l'armée et des milices bouddhistes. Ils sont venus grossir les rangs des 200.000 Rohingyas déjà réfugiés au Bangladesh, legs de vagues de violence précédentes.