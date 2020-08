Austin Giannuzzi pleure en embrassant les membres de sa famille devant les restes brûlés de leur maison lors de l'incendie du complexe «LNU Lightning» à Vacaville, en Californie, le 23 août. Les pompiers ont combattu des incendies parmi les plus vastes de l'histoire de l'État, chassant des dizaines de milliers de personnes de chez elles alors que des orages font craindre de nouveaux départs de feux. Les deux principaux foyers, le «SCU Lightning Complex» et le «LNU Lightning Complex», ont réduit en cendres 268.000 hectares et plus de 840 constructions. Selon le Los Angeles Times, plus de 485.600 hectares ont été dévorés par les flammes depuis un mois.