Une maison brûle à Vacaville, en Californie, lors de l'incendie du LNU Lightning Complex, le 19 août. Une dizaine d’incendies se sont déclarés dans plusieurs régions de la Californie, alors que l’Ouest américain est en proie à une vague de chaleur sans précédent. Deux des plus grands brasiers sévissent au nord et au sud de San Francisco: au SCU Lightning Complex, et au LNU Lightning Complex, qui englobent de nombreux foyers s'étant déclarés atteints depuis lundi 17 août. La situation est d’autant plus délicate que l’épidémie due au coronavirus se propage dans la région.