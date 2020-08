Le 9 août, pour la deuxième soirée consécutive, des milliers de Libanais·es manifestent et affrontent les forces de sécurité près du parlement, dans le centre de Beyrouth. La double explosion meurtrière du 4 août, imputée à la négligence du gouvernement, a coûté la vie à 171 personnes et fait plus de 6.500 blessé·es. Quelque 300.000 personnes sont actuellement sans abri. Le Liban est en pleine crise économique, politique et désormais humanitaire.