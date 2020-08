Un hélicoptère éteint un incendie sur les lieux d'une explosion dans le port de Beyrouth, la capitale libanaise, le 4 août. Ce mardi, en fin d'après-midi, une double explosion a frappé la ville, faisant, selon un bilan provisoire, plus de 149 morts, 5.000 blessés, et au moins 300.000 sans-abri. Des cuves de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit explosif, avaient été stockées sur le port depuis plus de six ans, à proximité immédiate de zones densément peuplées du centre-ville. Leur explosion a provoqué une gigantesque déflagration qui a ravagé une grande partie de la ville.