Des cercueils sont empilés dans l'entrepôt d'une maison funéraire à Johannesburg, le 26 juillet. L’Afrique du Sud (58 millions d’habitant·es) est le cinquième pays le plus touché par la pandémie en nombre de cas, après les États-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie, avec plus de 471.000 contaminations confirmées et plus de 7.497 décès. Le taux de létalité due au Covid-19 y est donc officiellement assez faible. Cependant, ces chiffres donnés par les autorités sont remis en question. De plus, le pays vient de fermer à nouveau les écoles publiques pour quatre semaines à cause de l'augmentation spectaculaire des cas.