Des Israélien·nes lèvent des pancartes lors d'une manifestation antigouvernementale devant la résidence officielle de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le 18 juillet. Inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, le Premier ministre est au cœur d'un procès. Selon la loi israélienne, il ne devra démissionner que s'il est reconnu coupable d'un crime après avoir épuisé toutes les procédures d'appel, ce qui pourrait prendre des années. La foule proteste également contre la gestion de l'épidémie de coronavirus, après une hausse du nombre de nouveaux cas au fur et à mesure du déconfinement. Le gouvernement a levé certaines restrictions fin mai, mais en a annoncées de nouvelles la semaine dernière, comme la fermeture des bars, des boîtes de nuit et des salles de sport. Le pays a enregistré plus de 56.000 cas confirmés mercredi 22 juillet, dont 430 morts. Ces dernières semaines, Israël a décompté régulièrement plus de 1.000 nouvelles personnes infectées par jour, avec un pic de 2.000 mardi 21 juillet.