De gauche à droite, les militant·es pro-démocratie Gwyneth Ho, Leung Hoi-ching, Tiffany Yuen et Joshua Wong font campagne pour les élections primaires de l'opposition, à Hong Kong, le 12 juillet. Plus de 600.000 personnes ont participé à ces primaires non officielles, organisées pour la première fois à grande échelle par l'opposition prodémocratie, dans le but d'optimiser ses chances aux élections législatives de septembre. Elles avaient pour but d'identifier les candidat·es les plus populaires et de les répartir au mieux dans les différentes circonscriptions. Mardi 30 juin, la Chine avait adopté sa loi controversée sur la «sécurité nationale» à Hong Kong, condamnée par l'UE et Washington. Elle est accusée par ses détracteurs de vouloir museler l'opposition dans le territoire autonome.