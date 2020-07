Des gens ont trouvé refuge dans un centre d'évacuation tout en respectant la distanciation physique dans le gymnase général de la ville de Yatsushiro, préfecture de Kumamoto, le 6 juillet. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont détruit des routes et causé la mort d'une soixantaine de personnes. Plus de 3.000 habitations sont encore coupées du monde alors que le pays craint une propagation du SARS-CoV-2, qui a contaminé 20.000 personnes et entraîné près de 1.000 décès dans l’Archipel.