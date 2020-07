Des protestataires soudanais scandent des slogans lors d'une manifestation dans une rue à Khartoum, le 30 juin, malgré un couvre-feu imposé depuis avril pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Des dizaines de milliers de Soudanais·es sont descendues dans les rues de la capitale et de plusieurs villes du pays afin de réclamer des réformes et que justice soit faite pour les manifestant·es tué·es lors du soulèvement populaire de l'année dernière. En avril 2019 et après trois décennies au pouvoir, le président Ahmed el-Bechir avait été destitué et arrêté sous la pression d'un mouvement de contestation inédit qui a duré plus de six mois. Selon un comité de médecins lié au mouvement, 246 manifestant·es auraient été tué·es dans la répression, dont une centaine dans la dispersion brutale d'un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum en juin 2019.