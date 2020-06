Des gens profitent du soleil sur la plage à Southend on Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 24 juin. Alors que l'épidémie n'est pas terminée, l'Europe a traversé sa première vague de chaleur de l'été et les plages ont été prises d'assaut. En Espagne, les températures ont atteint 41°C dans le sud du pays. En France et au Royaume-Uni, elles ont été supérieures à 30°C. Mardi 23 juin, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la levée quasi totale du confinement en Angleterre. Les pubs, les restaurants, les hôtels, les musées et les salons de coiffure vont prochainement rouvrir. Avec plus de 42.000 morts testés positifs, le pays déplore le bilan le plus lourd dû au Covid-19 en Europe.