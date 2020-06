Une femme respire la vapeur d'herbes médicinales lors d'une cérémonie de guérison au sein de la communauté de Cantagallo, où habitent quelque 300 familles shipibos-conibos, à Lima le 18 juin. Les membres de cette ethnie amazonienne installée à Lima inhalent ces plantes afin de lutter contre le nouveau coronavirus. Trois personnes sont mortes et des dizaines ont été infectées dans leur communauté. Le Pérou, qui compte 33 millions d'habitant·es, est actuellement après le Brésil le deuxième pays latino-américain qui a enregistré le plus grand nombre de contaminations, avec plus de 220.700 cas et plus de 6.300 décès.