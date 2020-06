Les élèves de l'école secondaire Winnie Mandela attendent en ligne à l'extérieur des locaux avant la reprise des cours dans le canton de Tembisa, Ekurhuleni, le 8 juin. Les écoles et les universités rouvrent progressivement après un mois et demi d'enseignement à domicile pour limiter la propagation du coronavirus. Freinée pendant deux mois par un confinement strict, l'épidémie s'est accélérée depuis que le gouvernement a décidé de desserrer l'étreinte sur l'économie du pays. L'Afrique du Sud compte plus de 53.000 cas et plus de 1.162 morts dues au coronavirus.