Une semaine dans le monde en 7 photos

Des militant·es tiennent dans leurs mains des bougies en souvenir de la répression de 1989 sur la place Tiananmen, dans le parc Victoria, à Hong Kong, le 4 juin. La veillée annuelle a été interdite pour des raisons de santé publique à cause de la pandémie. Il y a trente et un ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise et ses chars investissaient la place symbolique de la rébellion, épicentre de manifestations étudiantes inédites, au cœur de Pékin, dont les membres dénonçaient la corruption et réclamaient la démocratie. L'armée a tiré sur la foule tandis qu'une répression dans tout le pays a fait plus d'un millier de morts officiellement, mais plutôt 10.000 selon les archives britanniques.