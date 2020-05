Une semaine dans le monde en 7 photos

Des soldats turcs patrouillent le long d'une route devant des bâtiments détruits au sommet de la colline d'Arbaeen surplombant Ariha dans la campagne sud de la province d'Idleb, en Syrie, le 26 mai. Cette région, où se trouve l'ultime grand bastion djihadiste et rebelle du pays, bénéficie d'un cessez-le-feu précaire depuis début mars, après plusieurs mois d'une offensive meurtrière du régime soutenue par l'aviation russe. Amnesty International a accusé lundi 11 mai le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté dix-huit attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie.