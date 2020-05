Une semaine dans le monde en 7 photos

Des personnes se tiennent à l'intérieur de cercles tracés dans l'herbe pour respecter la distanciation sociale, le 17 mai à Domino Park, dans l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn. La pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 320.000 morts dans le monde et les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 92.000 décès et au moins 1,5 million de contaminations. Multipliant les critiques contre l'OMS dans la gestion de la crise sanitaire, Donald Trump a menacé de quitter l'organisation et de couper les financements américains −à hauteur de 500 millions d'euros pour la période 2020-2021. Le président juge l'OMS inféodée à Pékin et lui a donné trente jours pour «prouver son indépendance vis-à-vis de la Chine».