Des personnes travaillent à planter du riz à la ferme coopérative de Chongsan dans le district de Kangso de la ville de Nampho le 12 mai. Il y a un an, la Corée du Sud avait envoyé 50.000 tonnes de riz en Corée du Nord, via le Programme alimentaire mondial (PAM), afin d'aider le pays à faire face à une pénurie alimentaire. En août suivant, la Chine offrait à son tour 800.000 tonnes de cette céréale. Plus de 10 millions de Nord-Coréen·nes (40% de la population) souffrent régulièrement de graves pénuries de nourriture.