Un agent marche entre des personnes se tenant dans des cercles blancs pour respecter la distanciation sociale, afin de freiner la propagation du coronavirus Covid-19, en attendant un bus à la gare routière de Nyabugogo à Kigali, au Rwanda, le 4 mai. Le virus est arrivé tardivement en Afrique et on dénombre aujourd'hui plus de 15.000 cas et 800 morts recensés sur le continent. Le Rwanda a été l'un des premiers pays à imposer un confinement total. La population est désormais autorisée à sortir de 5 heures à 20 heures avec un masque, et les transports en commun ont repris. Cependant, certains dénoncent l'exploitation des technologies de contrôle, de l’intelligence artificielle et de la robotique pour étendre une surveillance de masse fondée sur le traçage individualisé des personnes.