Deux enfants jouent sur la plage de Portixol, à Palma de Majorque, le 26 avril. Après six semaines à la maison, les enfants espagnols ont été autorisés à ressortir une heure par jour, avec un parent et à moins d’un kilomètre de chez eux. L'Espagne a annoncé un plan de déconfinement par palier et par province, mais l'école ne reprendra vraisemblablement pas avant septembre. L'Espagne est l'un des pays les plus durement touchés par la crise sanitaire, derrière les États-Unis et l'Italie, avec plus de 24.200 morts.