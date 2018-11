Violente éruption du volcan de Fuego, au Guatemala, le 19 novembre. C’est la cinquième fois qu'il se réveille depuis le début de l’année, provoquant cette fois des jaillissements de lave jusqu’à 600 m d’altitude et un nuage de cendres jusqu’à 60 km à l’ouest et au sud-ouest. Près de 4.000 habitantes et habitants des villages alentours ont été évacués par crainte d’une catastrophe comme lors de l’éruption du mois de juin, qui a fait 194 morts et 234 disparus.